Zwei neue Mieter im Aurelis-Unternehmerpark Wollenberger Straße

Die beiden Unternehmen Onomotion GmbH und Grundriss in Lebensgröße GmbH komplettieren die Mieterstruktur im Unternehmerpark Wollenberger Straße 200 in Berlin Alt-Hohenschönhausen.

.

Das 2020 in München gegründete Unternehmen Grundriss in Lebensgröße mietet ab Herbst eine Hallenfläche von 580 m² und einen Bürotrakt von 140 m² an. Der Mietvertrag läuft zunächst fünf Jahre. BNP Paribas Real Estate war vermittelnd und beratend tätig.



Kernkompetenz des Unternehmens ist es, Grundrisse von Neubauprojekten (Wohnungen und Häuser) in Originalgröße auf den Hallenboden zu projizieren und anschließend mit echten Wänden und Möbeln auf Rollen zum Leben zu erwecken. So können die Grundrisse anschließend von Architekten und Bauherren begangen werden, um ein reales Raumgefühl für die eigenen vier Wände zu bekommen und Planungsfehler zu vermeiden. „Die neue Hallenfläche mit dem integrierten Büroneubau bietet genau die Immobilienqualität, die wir für unser Geschäftsmodell benötigen“, findet Lucas Nummer, Geschäftsführer des Unternehmens.



Die Onomotion GmbH mietet ebenfalls zum Herbst 580 m² Hallen- und 140 m² Bürofläche an. Onomotion, 2016 in Berlin gegründet, entwickelt und produziert elektrische Mobilitätslösungen für die Stadtlogistik. Insbesondere E-Cargo-Bikes werden für den urbanen Warenwirtschaftsverkehr hergestellt und ausgeliefert. In der angemieteten Fläche findet zukünftig die Ersatzteilversorgung aller Servicestandorte statt. Vermittelt wurde der neue Nutzer durch das Maklerhaus Realogis.



Für Christin Schulz, Leiterin der Region Nord bei Aurelis, passen beide Unternehmen perfekt in den angestrebten Nutzermix eines Unternehmerparks: „Wir wollen hier insbesondere jungen Unternehmen mit innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodellen eine flexible Heimat bieten. Hallen- und Büroflächen lassen sich vielfältig ausgestalten und an individuelle Vorstellungen anpassen. Start-up-Flair verbinden wir mit etablierten Geschäftsmodellen und professionellem Immobilienmanagement.“ Die insgesamt zehn verschiedenen Teilflächen waren innerhalb von knapp sechs Monaten vor Fertigstellung der Immobilie vermietet.



Bislang hatte Aurelis drei Unternehmen aus den Bereichen Brandschutz, E-Commerce und leichte Produktion als Mieter gewonnen. Außerdem wurde auf dem insgesamt 3,6 Hektar großen Areal im Mai 2021 eine rund 8.000 m² große Logistikhalle für das Unternehmen Flaschenpost fertig gestellt.



„Berlin ist für uns ein sehr wichtiger Markt. Der jetzt vermietete Unternehmerpark belegt, dass das Konzept der Unternehmerparks an diesem Standort aufgeht“, resümiert Schulz.