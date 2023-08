Zwei neue Mieter für Dortmunder Bürogebäude

Für ein Bürogebäude in der Dortmunder Germaniastraße 53 wurden zwei neue Mietverträge unterzeichnet. Neuer Mieter einer Etage über 295 m² ist die Evitas Servicegesellschaft für Senioren und Behinderte mbH. Zudem hat sich die Neumann Consulting GmbH für 145 m² in dem damit vollvermieteten Objekt entschieden. Die Immobilie ist an die Autobahnen 40 und 45 angebunden und verfügt über zahlreiche Stellplätze. Eigentümer des Objektes ist ein im Ruhrgebiet ansässiger Verein. Die Cubion Immobilien AG war bei beiden Vermietungen vermittelnd tätig.

