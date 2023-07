Zwei neue Mieter für Bauknecht Quartier

Zwei weitere Mieter ziehen in das Bauknecht-Quartier am Gleiwitzer Platz 3 in Bottrop. Neben der Brand Energy & Infrastructure Services GmbH auf 243 m², entschied sich ebenfalls die Volksbank Immobilien Verwaltung Rhein-Ruhr GmbH auf 333 m² für die Immobilie. Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen werden die beiden Mieter die Büroflächen zum Jahreswechsel beziehen. Es handelt sich hier bereits um den sechsten und siebten Vertragsabschluss im Bauknecht-Quartier, die durch Cubion vermittelt wurden. Eigentümer der Immobilie ist die Bauknecht Immobilien Holding AG.

