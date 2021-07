Zwei neue Mieter auf 1.000 m³ im Segro CityPark Köln

Die Kurt Pietsch GmbH & Co. KG und die B&C Industrietechnik GmbH & Co. KG haben im Gewerbepark Segro CityPark Köln im Stadtteil Bickendorf gut 1.000 m² anmietet.

.

Die Kurt Pietsch GmbH & Co. KG wird auf den Flächen einen Fachhandwerker-Markt mit angeschlossener Vertriebseinheit eröffnen. Der Großteil der Fläche wird für ein Fachcenter für das konzessionierte Fachhandwerk aus dem Bereich der Sanitär-, Heizungs-, Klimabranche genutzt. Dort werden circa 7.500 verschiedene Produkte für den täglichen Bedarf des Fachhandwerks angeboten. Des Weiteren soll an dem neuen Standort ein Warenumschlagslager betrieben werden. Das Fachcenter wird im vierten Quartal eröffnet. Dabei wird es sich um das 29. Fachcenter der Kurt Pietsch GmbH & Co. KG handeln. Ergänzend wird noch ein Teil der Lagerfläche von der B&C Industrietechnik genutzt, die ihren Kunden aus dem Industriebereich spezielle und bedarfsgerechte Lösungen anbietet, wie beispielsweise Industriepumpen, Pumpen für die Hauswasserver- und -entsorgung und Mietpumpen. Vor Ort wird es auch eine kleine Bürofläche für die beiden Vertriebsteams geben.



Die vermieteten Flächen sind mit einer aktuellen Erweiterung des Areals in der Vitalisstraße 180 um 17.400 m² Mietfläche verbunden, die ab Oktober 2021 bezugsfertig sein sollen.