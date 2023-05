Seit 1. April hat die Baugesellschaft Hanau zwei neue Mieter im Bereich Mode und Gastronomie. Am Altstädter Markt 5 ist Funda Tanjo mit ihrer Lederhandtaschen-Manufaktur eingezogen und am Schlossplatz 5 hat das indische Restaurant Soul Tikka seine Türen geöffnet. Die Vermittlung beider Ladenlokale lief über die Hanau Marketing GmbH, die es sich zum Ziel gesetzt hat, neue und interessante Konzepte in der Stadt anzusiedeln.

