Zwei neue Gastronomieangebote am LabCampus München

Am LabCampus, dem Innovations-Hub am Flughafen München, gibt es zwei neue Gastronomieangebote. Mit dem Bistro Forty8 und der Cafébar Nosh stehen seit dem 3. Dezember neue Formate der Gemeinschaftsgastronomie bereit, die auf frische Küche, Aufenthaltsqualität und Begegnung setzen. Beide Konzepte richten sich an Mitarbeitende vor Ort sowie an externe Gäste. Die Gastro-Spots sind integraler Bestandteil des Innovations-Ökosystems am LabCampus.

„Immer mehr Beschäftigte erwarten in ihrer Frühstücks- oder Mittagspause heute neben ausgewogenen Speisen auch ein Ambiente zum Wohlfühlen und ein Interior Design, das den Austausch mit dem Team fördert, sowie das Knüpfen neuer Kontakte unterstützt“, erklärte René Droese, Geschäftsführer der LabCampus GmbH, am Rande der Eröffnungsfeier. „Doch das ist mehr als nur ein Pausenangebot: Es ist ein wichtiger Hebel für Unternehmen, ihre Mitarbeitenden wieder an den Standort zu binden. Das Angebot vor Ort spielt eine entscheidende Rolle für die Rückkehr ins Büro und stärkt den LabCampus als lebendigen Innovations-Standort.“



Das kulinarische Herzstück bildet das Bistro Forty8 mit seinen knapp 100 Sitzplätzen. Ergänzt wird das Angebot durch die Cafébar Nosh. Die Realisierung der kulinarischen Konzepte erfolgte laut der Flughafen München GmbH im Branchenvergleich in Rekordzeit. Nach der Genehmigung der Gastronomie-Einheiten im Mai 2025, wurde der Ausbau zügig gestartet, sodass die Eröffnung der neuen Restaurants noch im selben Jahr erfolgen konnte.



Die strategische und operative Steuerung des Gesamtprojekts liegt bei der LabCampus GmbH. Für die gastronomische Vielfalt und Qualität am Standort sorgt die Allresto, die so gut wie das gesamte kulinarische Portfolio des Flughafens – von gehobener Küche bis zum Airbräu – verantwortet. Am LabCampus setzt die Allresto auf die Expertise der Compass Group. Als einer der führenden Dienstleister im Bereich der Gemeinschaftsgastronomie betreibt die Compass Group alle Mitarbeiterrestaurants am Flughafenstandort. Mit dem Betrieb der neuen Gastronomieeinheiten Forty8 und Nosh ist das renommierte Tochterunternehmen Eurest betraut.