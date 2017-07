Zwei neue Büromieter im „Königlichen Proviantamt zu Altona

Die A-Z Gartenhaus GmbH hat ca. 340 m² Bürofläche im „Königlichen Proviantamt zu Altona“ angemietet. Das Unternehmen ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz Marktführer im Online-Vertrieb von Gartenhäusern, Saunen, Carports und Terrassenüberdachungen. Ebenfalls neuer Büromieter in dem unter Denkmalschutz stehenden Gewerbehof in der Bahrenfelder Chaussee 49 ist die Exinit GmbH & Co. KG. Die Full-Service-Internetagentur hat einen Mietvertrag über ca. 480 m² Bürofläche unterschrieben. Beide Anmietungen wurden von der Angermann Real Estate Advisory AG vermittelt. Das „Königliche Proviantamt" ist damit nahezu vollvermietet. Lediglich eine Bürofläche von ca. 240 m² steht noch zur Verfügung.

