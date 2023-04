Zwei neue Büromieter am Duisburger Hafen

Sowohl der Experte für Wasserstoff-Elektrolyse HydrogenPro, als auch der Chemielogistiker Köppen GmbH haben sich für einen Standort am Franz-Haniel-Platz 1 in unmittelbarer Hafennähe entschieden. HydrogenPro nutzt 275 m² für eine neue Niederlassung in Deutschland, Köppen wird 410 m² als Verwaltungsbüro nutzen. Für den Logistiker ist es der zweite Duisburger Standort. Ruhr Real war bei beiden Anmietungen vermittelnd tätig. Vermieter der Flächen ist die Franz Haniel & Cie. GmbH. HydrogenPro hat die Fläche bereits am 1. März 2023 bezogen. Köppen folgte am 1. April 2023.

