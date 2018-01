Gohlis Arkaden mit zwei neuen Büromietern

In den Leipziger Gohlis Arkaden haben zwei neue Büromieter Mietverträge über insgesamt 1.000 m² Bürofläche abgeschlossen. Vermieter des Objektes in der Georg-Schumann-Straße 50 / Lützowstraße 9-13 mit insgesamt ca. 17.500 m² Mietfläche ist eine zur österreichischen S Immo AG gehörende Immobiliengesellschaft.

.

Der Regionalverband Leipzig der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. mietet rd. 430 m² zur Einrichtung einer weiteren Sozialstation in Leipzig sowie eines Ausbildungszentrums für Erste Hilfe. Außerdem hat die Kikoo Kinderland GmbH & Co. KG einen langfristigen Mietvertragsabschluss über rd. 600 m² abgeschlossen. Neben der Verwaltung wird das Unternehmen hier vor allem Gesundheitskurse für Eltern mit Babys und Kleinkindern, Tagesmütter, Pädagogen durchführen und eine Spielewelt für 0- bis 4-Jährige unterhalten.



„Ausschlaggebend für beide Anmietungsentscheidungen war insbesondere der innenstadtnahe, zentral gelegene Standort der “Gohlis Arkaden„ im Stadtteil Gohlis mit sehr guten Anbindungen an den ÖPNV und seiner Nähe zum Hauptbahnhof und die damit verbundene exzellente Erreichbarkeit“, erläutert Kay Förster, Vermietungsexperte von Aengevelt Leipzig, die beiden Abschlüsse. „Weitere wichtige Kriterien waren in beiden Fällen zudem die für Schulungszwecke, Kurse und Seminare optimal geeigneten, modernen Flächen. Die „Gohlis Arkaden“ wiederum erweitern mit den beiden Einrichtungen markant ihr Dienstleistungsspektrum und Nahversorgungsangebot und stärken damit ihre Funktion als bedeutendes Stadtteilzentrum."