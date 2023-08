Zwei Mehrfamilienhäuser in Berlin wechseln Besitzer

Mit dem Verkauf von zwei Mehrfamilienhäusern in Heiligensee und Karlshorst konnte David Borck Immobilien im Juli zwei Vermittlungen abschließen. Die beiden Projekte in Heiligensee und Karlshorst mit insgesamt 21 Wohneinheiten überzeugten die Käufer nicht nur aufgrund ihrer Lage und Ausstattung bei Eigennutzung, sondern auch als Investment für Kapitalanleger.

.

Das Objekt in der Heiligenseestraße 39 ist ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit vier vermieteten und bezugsfreien Eigentumswohnungen aus den späten 60er Jahren. Die Wohneinheiten verfügen über ca. 78 bis 140 m² bei zwei bis drei Zimmern. Ein besonderes Highlight ist dabei die großzügige Maisonettewohnung. Zudem verfügen alle Einheiten über Sondereigentum an Hobbyräumen im Souterrain oder einem Sondernutzungsrecht an einer Terrasse im Garten. Unweit von der Berliner City wohnen die neuen Eigentümer ruhig im Grünen in der naturreichen Oase zwischen Heiligensee und Tegeler Forst.



Für das Projekt in der Trautenauer Straße 6 und Ecke Rödelstraße 8 in Karlshorst konnte die David Borck Immobiliengesellschaft für weitere 17 Einheiten die passenden Eigentümer finden. In dem vierstöckigen Haus aus dem Jahr 1910 standen Wohnungen mit ein bis fünf Zimmern und ca. 51 bis 105 m² Wohnflächen mit optimalen Grundrissen zum Verkauf. Das Viertel ist bekannt für seine Architektur und wird auch Dahlem von Ost-Berlin genannt. Außerdem laden hier zahlreiche Naherholungsgebiete zum Entspannen ein und in der Nachbarschaft locken viele Kultur- und Freizeitangebote.