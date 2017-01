Zwei deutsche Projekte für Mipim Awards 2017 nominiert

Die Nominierungen für die diesjährigen Mipim Awards stehen fest, darunter auch auch zwei deutsche Projekte: Chancen auf eine Auszeichnung haben Siemen Real Estate für ihre neue Konzernzentrale in München in der Kategorie „Best Innovative Green Building“ sowie das Berliner Projekt „li 01“ vom Projektentwickler SmartHoming in der Kategorie „Best Residential Development“. Damit hoffen auch in diesem Jahr wieder zwei Projekte auf den beliebten Immobilien-Oscar.

