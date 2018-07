Drei Bürovermietungen in Hamburg abgeschlossen

Büroensemble Alsterpark (1 / 2)

Die Publity, die Real I.S. und die DCSF Immobilien Verwaltungsgesellschaft schließen drei Bürovermietungen in Hamburg ab. Dabei wurden insgesamt ca. 15.720 m² an die Spie Deutschland & Zentraleuropa GmbH, das Finanzamt Hamburg und den Obstgroßhandel Greenyard vermietet.

Publity vermietet im Büroensemble Deelbögenkamp

Das Asset Management der Leipziger Publity AG hat für den Bürokomplex Alsterpark in Hamburg auf dem Deelbögenkamp 4 einen neuen Mietvertrag über rd. 4.500 m² und 135 Stellplätze abgeschlossen. Neuer Mieter wird die Spie Deutschland & Zentraleuropa GmbH, die zum 01.11.2018 die Räumlichkeiten im Objekt beziehen wird. Damit setzt Publity einen weiteren Schritt der Asset Management Strategie des Büroensembles um.



Die Gewerbeimmobilie befindet sich auf einem ca. 17.000 m² großen Grundstück und hat eine vermietbare Fläche von insgesamt rd. 31.000 m². Das Objekt ist aktuell zu 65 % vermietet. Das Gebäude kann aufgrund seiner Bauweise – das aus fünf, über Brücken miteinander verbundenen Baukörpern besteht – flexibel genutzt werden. Insgesamt stehen 556 Tiefgaragenstellplätzen sowie 112 Außenstellplätzen zur Verfügung.



Der Bürokomplex Alsterpark im Hamburger Stadtteil Alsterdorf befindet sich in optimaler Lage nur etwa 5 km entfernt vom internationalen Hamburger Flughafen. Die Colliers International Hamburg GmbH und BNP Paribas waren bei dieser Vermietung vermittelnd tätig.



Real I.S. verlängert Mietvertrag mit Hamburger Finanzamt in der Hamburger Meile

Die Real I.S. hat den Mietvertrag mit dem Finanzamt der Hansestadt Hamburg für den Büroturm Block B in dem Gebäudeensemble „Hamburger Meile“ um zehn Jahre verlängert. Seit 2007 ist das Hamburger Finanzamt in dem Gebäude in der Hamburger Straße ansässig und mietet eine Bürofläche von insgesamt rund 8.220 m². Das Ensemble ist seit 2011 Teil des Bayernfonds Deutschland 23, einem Fonds für private Anleger.



„Durch den erfolgreich verlängerten Mietvertrag mit der Stadt Hamburg bleibt der Büroturm langfristig nahezu vollvermietet, abgesehen von Kleinflächen. Die Hamburger Meile überzeugt unter anderem durch eine moderne Ausstattung und eine hohe Aufenthaltsqualität. Und ein so verlässlicher Mieter wie das Finanzamt passt sehr gut zu dem Bayernfonds Deutschland 23“, sagt Brigitte Walter, Vorstand der Real I.S. AG.



Das Objekt wurde 1970 als Einkaufszentrum Hamburger Straße 23 eröffnet und im Frühjahr 2010 nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen als Hamburger Meile wiedereröffnet. Auf rund 48.000 m² Verkaufsfläche bietet das Center über 150 Shops sowie Cafés und Restaurants.



Die ECE managt und vermietet seit 2007 die Hamburger Meile und verantwortet auch die Vermietung der rund 15.000 m² Büro- und Praxisflächen in dem Objekt.



Die Hamburger Meile befindet sich im Stadtteil Barmbek-Süd und verfügt über eine sehr gute Anbindung. Unter anderem befinden sich die U-Bahn-Stationen Hamburger Straße und Mundsburg in unmittelbarer Nähe.



Obstgroßhandel Greenyard mietet Büroflächen in der Hamburger City Süd

Die Greenyard Fresh Germany GmbH hat in der Hamburger City Süd, Eiffestraße 26-30 / Normannenweg 25-29, ca. 3.000 m² Bürofläche angemietet. Das Großhandelsunternehmen für Obst- und Gemüse bezieht die zusätzlich angemieteten Flächen im Rahmen seiner Expansion zum Oktober 2018.



Vermieter des „Hanse Center Normannenstraße“ ist ein Fonds der Deutschen Fonds Holding GmbH über die Objektgesellschaft DCSF Immobilien Verwaltungsgesellschaft Nr. 8 mbH & Co. Objekt Eiffestraße KG. Das insgesamt ca. 45.000 m² umfassende Büro- und Geschäftshaus ist damit vollständig vermietet. JLL war bei dieser Anmietung beratend und vermittelnd für Greenyard tätig.