Zwei Büroflächen in Bremen-Schwachhausen angemietet

In der Schwachhauser Heerstraße hat eine Praxis für Physiotherapie 120 m² neue Praxisfläche angemietet. Die barrierefrei zugänglichen Therapieräume liegen in einer 1897 erbauten und 2007 restaurierten und modernisierten Altbremer Villa. Vermietet werden die hochwertig ausgestatteten Räume im denkmalgeschützten Haus durch einen privaten Investor.

Neue Nachbarn der Physiotherapiepraxis wird die Krankenhaus St. Joseph Stift GmbH. Diese mietet 230 m² Bürofläche in einer denkmalgeschützten Kaufhausvilla ebenfalls in der Schwachhauser Heerstraße (Nummer 54). Die Hochparterre-Flächen werden in einem renoviertem Zustand von der Programmbau GmbH & Co. KG übergeben. Vermittelnd und beratend tätig war bei den zwei Vertragsabschlüssen die norddeutsche Unternehmensgruppe Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG.