Zusammenarbeit von AIF Capital und Provinzial AM nimmt Fahrt auf

Die Ende vergangenen Jahres geschlossene Partnerschaft zwischen AIF Capital und der Provinzial Asset Management trägt erste Früchte. Die beiden Partner sicherten sich für acht Mio. Euro eine Wohnimmobilie im Berliner Vorort Dahlwitz-Hoppegarten, direkt am Naherholungsgebiet Lenné Park.

.

Die AIF Partner KVG und die Provinzial Asset Management haben das Objekt bereits zum 17. Dezember 2020 für einen neuen offenen Spezial-AIF im Rahmen eines Einzelmandats aus dem Provinzial Konzern erworben. Die 24 Wohneinheiten werden voraussichtlich Ende 2022 fertiggestellt und sollen den Standard KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen.



Das Investment ist das nächste Ergebnis der Zusammenarbeit beider Unternehmensgruppen. Ende November beauftragte die Provinzial Asset Management die AIF Partner KVG damit, Masterfonds zu managen, um zukünftig verstärkt alternative Investments und Immobilien Spezialfonds auf den Weg zu bringen [wir berichteten]. „Wir freuen uns, dass die produktive Zusammenarbeit mit dem Provinzial Konzern weiter Fahrt aufnimmt“, berichtet Christian Holz, Vorstand der AIF Partner KVG.



Bisher investiert die AIF Capital hauptsächlich in Parkhäuser, Gewerbe- und Sozialimmobilien. Das neue Objekt in Hoppegarten ist die erste Anlage im Bereich Wohnen für die Stuttgarter Gruppe. Es zeichnet sich durch einen hohen Freizeitwert und die gute Anbindung in die Hauptstadt aus. Die Entfernung nach Grünheide, wo aktuell das neue Tesla-Werk entsteht, beträgt nur 20 Kilometer. Weitere Ankäufe mit einem Fokus auf Energieeffizienz sowie gute Mikro- und Makroinfrastruktur sind in den nächsten Monaten geplant. Der Abschluss kam im Rahmen eines Off-Market-Deals zustande. „AIF Capital entwickelt ihr Investitionsspektrum stetig weiter“, sagt Christian Holz.