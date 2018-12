Die Zurich Gruppe Deutschland ist erneut in einem der Top-7-Standorte fündig geworden. Die Versicherung hat den in Planung befindlichen Neubau der Motel One Group in der Stuttgarter Kriegsbergstraße 32 in Form eines Forward Deals vom Projektentwickler Reiß & Co. erworben, der das Projekt nach Ab

Fotos: Netzwerk für Raum und Form



[…]