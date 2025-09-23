Zurich und Arcadis kooperieren bei technischer Wertermittlung

Zurich Resilience Solutions hat eine Partnerschaft mit Arcadis geschlossen, um technische Wertermittlungen für Gebäude, Maschinen und Einrichtungen anzubieten. Ziel ist es, Unterversicherung zu vermeiden und Kunden bei einer fundierten Risikoabsicherung zu unterstützen.

.

Im Rahmen der Kooperation erhalten Unternehmen aus dem Bereich Mittelstand und Industrie bei Zurich ab sofort die Möglichkeit, den Wert ihrer Gebäude, Maschinen und Einrichtungen vollumfänglich ermitteln zu lassen, damit es im Schadenfall nicht zu einer Unterversicherung kommt. Zurich Resilience Solutions baut damit das Angebot im Bereich der Wiederherstellungskostenbewertung gezielt aus. Die Wertermittlung können Kunden unabhängig vom Versicherungsprodukt in Anspruch nehmen oder auch bei bestehender Gebäudeversicherung nachträglich durchführen lassen.



„Wir reagieren mit dieser Kooperation gezielt auf die Wünsche unserer Kunden, für die eine präzise Wertermittlung entscheidend sein kann“, betont Petra-Riga Müller, Vorständin Commercial Insurance Germany bei der Zurich Gruppe Deutschland. „Ein aktueller Schadenfall im dreistelligen Millionenbereich zeigt, wie kritisch eine präzise Wertermittlung ist. Nach einem festgestellten Totalschaden an einem Unternehmensstandort musste ein Industriekunde aufgrund einer erheblichen Unterversicherung einen signifikanten Anteil der Wiederherstellungskosten selbst tragen, trotz bestehender Versicherung.“



Auch die aktuelle Marktentwicklung unterstreicht den Mehrwert dieses Angebots: Steigende Baukosten und eine anhaltende Inflation erhöhen das Risiko von Unterversicherung erheblich. Eine präzise Wertermittlung ist entscheidend, um fundierte Entscheidungen zu treffen, Risiken besser zu steuern und eine korrekte Prämienkalkulation sowie angemessene Versicherungssummen sicherzustellen. „Im Rahmen der Kooperation mit Arcadis reagieren wir auf die gestiegene Notwendigkeit zuverlässiger und aktueller Gebäudewerte“, so Riga-Müller.