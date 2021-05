Zurich Gruppe erwirbt Wohnturm â€žDe Baakâ€œ in Amsterdam

Die Zurich Gruppe Deutschland verstärkt ihr Engagement im Bereich Wohnen in den dynamischsten europäischen Städten und sichert sich den 127 Einheiten umfassenden Wohnturm „De Baak“ in der niederländischen Hauptstadt. Die Immobilie wird in den kommenden Monaten errichtet und voraussichtlich bis Januar 2023 fertiggestellt.

