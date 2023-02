Angesichts von mehreren Insolvenzen von Senioren-Wohn- und Pflegeheimbetreibern warnt der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) vor bedrohlichen Engpässen für die Versorgung einer alternden Gesellschaft. In den letzten Wochen waren mit Convivo und Curata zwei große Anbieter in diesem Segment in Schieflage geraten .

[…]