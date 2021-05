Zunehmende globale Stimmungsaufhellung abhängig von Region und Segment

Die Ergebnisse des RICS Global Commercial Property Monitor (GCPM) für das erste Quartal 2021 deuten auf eine allmähliche Stimmungsaufhellung im Immobiliensektor hin, die sich aus der zunehmenden Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft speist.

Im Rahmen der Frühjahrstagung des IWF im April wurde die weltweite Wachstumsprognose für 2021 von 5,5 auf 6 % und für 2022 von 4,2 auf 4,4 % nach oben korrigiert. Unterdessen verzeichnete der wichtige globale RICS-Stimmungsindex, der Commercial Property Sentiment Index, einen Anstieg von -27 auf -18. Dabei handelt es sich um das beste Ergebnis seit dem vierten Quartal 2019, das zudem einen Anstieg gegenüber dem Tiefstand von -37 im zweiten Quartal 2020 markiert.



Auch auf regionaler Ebene ist ein vergleichbar positiver Trend erkennbar. Die Region Asien-Pazifik (APAC) liegt dabei mit einem Ergebnis von -15 (Vorquartal: -25) an der Spitze. Es folgen Europa mit -19 (-26), die Region Americas mit -20 (-29) sowie Naher Osten und Afrika mit -22 (-25).



Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass die Investorenstimmung dem Vermietungsmarkt weiterhin voraus ist. So notierte der globale Investmentindex einen Anstieg auf -10 (Vorquartal: -19). Der Indikator für den Vermietungsmarkt verzeichnete eine ähnlich positive Entwicklung, hinkt jedoch trotz optimistischerer Konjunkturprognosen mit -26 weiterhin hinterher. Auf regionaler Ebene zeigt sich erwartungsgemäß ein ähnliches Muster.



Industriesegment bleibt wichtigster Markttreiber

Im weltweiten Assetklassen-Vergleich ergeben sich deutliche Unterschiede auf dem Investment- und Vermietungsmarkt. Logistik- und Industrieobjekte sind das einzige Segment des Immobilienmarkts, das (weltweit) eine stabile Nachfrageentwicklung verzeichnet. So stieg die Mieternachfrage in diesem Segment erneut von +19 auf +28, während sie für Büro- und Einzelhandelsimmobilien trotz eines leichten Anstiegs gegenüber dem Vorquartal weiterhin deutlich im negativen Bereich liegt. Mit einem Anstieg von +27 auf +37 verzeichnet die Kennzahl für Investmentanfragen eine ähnliche Entwicklung wie das Logistik-/Industriesegment. Allerdings ist die Kennzahl für das Bürosegment auf -12 (gegenüber -26 im Vorquartal und dem Tiefststand von -58) gestiegen, was auf eine Trendwende hinsichtlich der Investorenstimmung in diesem Marktsegment hindeutet.



Der allgemeine Trend spiegelt sich auch in den Prognosen für die Kapitalwert- und Mietpreisentwicklung wider. Erstklassige Industrieflächen werden demnach erwartungsgemäß die beste Ertragsentwicklung verzeichnen. In diesem Segment wird von einem weiteren Preisanstieg um 4 % in den nächsten 12 Monaten ausgegangen. Für Rechenzentren wird eine ähnliche Kaufpreisentwicklung erwartet, aber auch bei Mehrfamilienobjekten und Pflegeeinrichtungen ist mit Zuwächsen zu rechnen. Erst- und zweitklassige Einzelhandelsobjekte werden voraussichtlich unter Druck bleiben und weiterhin rückläufige Kauf- und Mietpreise verzeichnen.



Unsicherheiten bei zukünftiger Entwicklung der Büroarbeit

Susanne Eickermann-Riepe FRICS, Vorstandsvorsitzende der RICS Deutschland: „Die Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung der Büroarbeit bleiben trotz der allmählichen Erholung der Weltwirtschaft bestehen. Die Ergebnisse bestätigen den Trend hin zu einem hybriden Arbeitsmodell, das den Wunsch nach größerer Flexibilität berücksichtigt. Die Flächennachfrage seitens Unternehmen wird jedoch teilweise durch die Verringerung der Arbeitsplatzdichte innerhalb von Büroobjekten gestützt.“ Insgesamt ist anhand der Ergebnisse mit einem Rückgang des Flächenbedarfs um circa 10 % über den Betrachtungszeitraum zu rechnen, wobei dieser Wert in der Region Americas leicht höher und in der Region APAC etwas niedriger ausfällt. Gegenüber dem zweiten Quartal 2020 fällt eine leichte aber unwesentliche Verbesserung in diesem Bereich auf.



Immobilienzyklus für Mehrheit nicht mehr in Abschwungphase

Auch hinsichtlich der Frage zur aktuellen Marktphase im Immobilienzyklus zeigt sich ein allmählicher Stimmungsumschwung. Auf globaler Ebene sehen nur mehr 39 % der Befragten den Markt in einer Abschwungphase. Im Vorquartal waren es noch 51 %. Unverändert gehen 13 % der Befragten davon aus, dass die Talsohle erreicht ist. Der Anteil der Befragten, die den Markt in einer Aufschwungphase sehen, stieg von knapp über einem Viertel auf über ein Drittel. Die Region Asien-Pazifik verzeichnet dabei mit 43 % den höchsten Anteil an Befragten, nach deren Einschätzung sich der Markt in der Wachstumsphase des Zyklus befindet. Europa befindet sich zwar mit 28 % der Befragten am anderen Ende der Skala, interessanterweise ist der Anteil derer, die den Markt am Höhepunkt des aktuellen Zyklus sehen, mit 18 % hier jedoch vergleichbar groß.



Risikowahrnehmung bei Gewerbeimmobilien seit Beginn der Covid-19-Krise

Auch die Risikowahrnehmung von Gewerbeimmobilien war Gegenstand der aktuellen RICS-Umfrage, wobei der Fokus auf die Entwicklung seit Beginn der Corona-Krise und den sich daraus ergebenden Veränderungen des Mieterverhaltens gelegt wurde. Das Ergebnis zeigt über alle Gewerbeimmobiliensegmente hinweg eine leichte Entspannung, seitdem der Höhepunkt der Krise und der Lockdown-Maßnahmen überschritten ist. Insgesamt ist die Risikowahrnehmung in diesem Bereich jedoch weiterhin erhöht. Dabei entsprechen die Ergebnisse im positiven Bereich einer überdurchschnittlichen Risikobewertung von Gewerbeimmobilien, während für negative Ergebnisse das Gegenteil gilt. Die meisten Märkte verzeichneten ein positives Ergebnis, was zeigt, dass Gewerbeimmobilien weiterhin als relativ riskant wahrgenommen werden.