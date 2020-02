Zukunft-Umwelt-Gesellschaft sichert sich den Neubau „Impuls“

Das Bürogebäude Impuls entsteht auf dem Eckgrundstück Stresemannstraße / Möckernstraße in Kreuzberg.

© Blackrock

Blackrock Real Assets vorvermietet das gesamte 12.000 m² große Bürogebäude „Impuls“ in Berlin an die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH. Die ZUG ist eine bundeseigene gemeinnützige Gesellschaft, die das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) inhaltlich und administrativ bei der Umsetzung von Förderprogrammen und Projekten unterstützt. Blackrock Real Assets erwarb das am Anhalter Bahnhof gelegene Bürogebäude „Impuls“ im Forward Deal vom Projektentwickler Reggeborgh [wir berichteten]. Das Gebäude an der Stresemannstraße, Ecke Möckernstraße befindet sich derzeit im Bau, seine Fertigstellung ist für das Jahr 2021 geplant. Den Mietvertrag vermittelte BNP Paribas Real Estate Berlin. SMV und CliffordChance haben Blackrock bei der Vermietung an ZUG beraten.

