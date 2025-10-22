Mobility Hub und Reallabor
Züblin und Rom Technik bauen ersten Abschnitt des KI-Campus Heilbronn
Der geplante IPAI Campus in Heilbronn soll zu einem Zentrum für Künstliche Intelligenz werden. Den Auftakt übernimmt Züblin gemeinsam mit Rom Technik: Sie realisieren zentrale Gebäude wie Mobility Hub und Reallabor mit Holz-Hybrid-Bauweise.
In Heilbronn beginnt der Bau des IPAI Campus, ein Innovationspark für Künstliche Intelligenz. Die federführende Realisierung des ersten Bauabschnitts übernehmen Züblin und Rom Technik im Auftrag der IPAI Immobilienmanagement GmbH & Co. KG, vertreten durch die Schwarz Immobilien Service GmbH & Co. KG aus Neckarsulm.
„Die Beteiligung am IPAI Campus ist für uns ein ganz besonderes Projekt. Mit diesem Großauftrag unterstreichen wir unsere Kompetenz und unsere Leistungsfähigkeit im Bereich High-Tech-Bauten und leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der europäischen KI-Infrastruktur. Wir sind stolz darauf, Teil dieses wegweisenden Vorhabens zu sein“, sagt Jörg Rösler, Mitglied des Vorstandes der Strabag SE für das Segment Nord + West.
Der Campus entsteht auf dem Areal Steinäcker und soll künftig Raum für Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft bieten. Auf rund 30 Hektar Fläche sind Arbeits- und Forschungsstätten für mehr als 5.000 Menschen geplant. Ergänzt wird das Gelände durch eine Kita, temporäre Wohnangebote und ein Kommunikationszentrum zur Förderung des Austauschs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Zum Auftrag von Züblin und Rom Technik gehören unter anderem der Bau eines Mobility Hubs am Eingang des Geländes, eines Reallabors mit offener Holz-Hybrid-Konstruktion sowie eines nachhaltigen Hochhauses mit Photovoltaik-Anlagen. Das Start-up Innovation Center bietet jungen Unternehmen flexible Arbeitsflächen und Grünzonen für kreatives Arbeiten. Auch ein Versorgungstunnel und ein Rückkühlwerk zählen zum Leistungsumfang.
Die Gebäude des IPAI Campus folgen einem nachhaltigen Konzept mit Photovoltaik, begrünten Flächen, Regenwassermanagement und dem Einsatz von Recycling-Beton. Ziel ist eine moderne, ressourcenschonende Infrastruktur, die Innovation und Zusammenarbeit fördert.