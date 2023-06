Züblin übernimmt Koch für Geschäftsfeld Bauwerkserhaltung

ie Ed. Züblin AG hat die Koch GmbH aus Kreuztal vollständig übernommen und sich zudem mit einem Minderheitsanteil von 49 % an der Koch Carbon Consulting GmbH beteiligt, um ihre Kompetenzen im Geschäftsbereich Bauwerkserhaltung zu stärken.

.

Mit innovativen und nachhaltigen Verfahren u.a. im Korrosions- und Oberflächenschutz sowie minimalinvasiven Instandsetzungsmethoden erwirtschaftete die Koch GmbH mit 15 Beschäftigten zuletzt eine Jahresleistung von rd. 3 Mio. Euro. Das Unternehmen wird in den Bereich Nord der Züblin-Direktion Bauwerkserhaltung integriert und bleibt als eigenständige Marke am Standort Kreuztal bestehen. Alle Mitarbeiter werden übernommen. Mit dem Zukauf baut das Unternehmen nicht nur ihre Flächenpräsenz zwischen dem Kölner Raum und dem Rhein-Main-Gebiet aus, sondern auch ihre Leistungspalette in der Bauwerkserhaltung.



„Die Koch GmbH ist ein innovationsstarkes, mittelständisches Unternehmen, mit deren Kompetenzen wir unser Angebotsspektrum in der Bauwerkserhaltung weiter ausbauen. Die zusätzliche Beteiligung an der Koch Carbon Consulting GmbH betrachten wir als zukunftsweisende Investition in nachhaltige Bautechnologien und sehen das Unternehmen in der Rolle einer Innovationstreiberin für viele Bereiche des Bauens“, sagt Vorstand Jens Borgschulte. Durch die Integration der KKS-Carbonbeton-Technologie der Koch GmbH erweitert sich das Portfolio im Bereich des Kathodischen Korrosionsschutzes. „Die Technologie ergänzt die Aktivitäten der Marke Capsys® ideal und wird über die 13 Standorte der Direktion bundesweit und perspektivisch auch in weiteren Ländern etabliert“, erklärt Ulrich Hammer, Technischer Leiter der Züblin-Direktion Bauwerkserhaltung. Ulrich Hammer und der Kaufmännische Direktionsleiter Felix Deutelmoser wurden als neue Geschäftsführer der Koch GmbH bestellt. Andreas Katzola, Standortleiter der Bauwerkserhaltung in Köln, übernimmt zusätzlich die Leitung des neuen Standorts Kreuztal.



Detlef Koch, der bisherige geschäftsführende Gesellschafter der Koch GmbH, wird sich künftig als Geschäftsführer auf die Leitung der Koch Carbon Consulting GmbH konzentrieren. Die beiden Unternehmen versprechen sich durch ihre Verbindung deutliche Synergie-Effekte. Durch die Zusammenarbeit mit der Züblin als finanzstarker Partnerin könne sich die KCC auf ihren Forschungszweig konzentrieren und erhalte einen verbesserten Marktzugang für ihre neuen Produkte, so Koch. Neuer Co-Geschäftsführer der KCC GmbH ist Linus Waltenberger, Leiter Startups & New Business Models bei der Strabag-Gruppe.