Züblin übergibt Berliner „Inspire Neukölln“ an Tristan und CMF

Mit der Fertigstellung des „Inspire Neukölln“ ist in Berlin ein zukunftsweisender Bürokomplex mit 30.000 m² Fläche entstanden. Züblin realisierte das Projekt als Generalunternehmerin im Auftrag von CMF Capital und Tristan Capital Partners. Bis zu 2.000 Arbeitsplätze sind vorgesehen.

