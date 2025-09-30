30.000 m² großer Büroneubau
Züblin übergibt Berliner „Inspire Neukölln“ an Tristan und CMF
Mit der Fertigstellung des „Inspire Neukölln“ ist in Berlin ein zukunftsweisender Bürokomplex mit 30.000 m² Fläche entstanden. Züblin realisierte das Projekt als Generalunternehmerin im Auftrag von CMF Capital und Tristan Capital Partners. Bis zu 2.000 Arbeitsplätze sind vorgesehen.
Das „INK – Inspire Neukölln“ in der Ballinstraße 15 feiert die erfolgreiche Fertigstellung. Die Ed. Züblin AG hat das Bauprojekt als Generalunternehmerin im Auftrag der CMF Capital GmbH und EPISO 5, einem von Tristan Capital Partners geführten Fonds, umgesetzt. Auf dem Gelände einer ehemaligen Druckerei entstand mit dem Inspire Neukölln ein hochmoderner, nachhaltig konzipierter Bürokomplex mit einer Bruttogesamtfläche von 30.000 m².
Das Inspire Neukölln besteht aus zwei ineinandergreifenden, sechsgeschossigen Baukörpern auf einem durchgehenden Sockel. Es bietet zukunftsorientierte Arbeitswelten für produzierendes Gewerbe, Start-ups sowie Technologiefirmen. Bis zu 2.000 Personen finden dort einen Arbeitsplatz. Im Erdgeschoss befinden sich Funktionsbereiche wie eine Cafeteria, ein Fahrradraum und Duschen. Nachhaltige Mobilität unterstützen E-Ladestationen sowie 150 Fahrradstellplätze. Zum Gebäudeensemble gehört ein großzügig gestalteter Innenhof mit Pflanzeninseln und Sitzmöglichkeiten.
An der Nordseite des Grundstücks liegt ein kleiner Park über einem unterirdischen Pufferspeicher, der Regenwasser aufnimmt und speichert – ein zentraler Bestandteil des ökologischen Gesamtkonzepts. Der Gebäudekomplex wird vollständig ohne fossile Brennstoffe betrieben. Die Gebäudehülle ist mineralisch gedämmt. Auf dem Dach installierte Luft-Wasser-Wärmepumpen versorgen das Gebäude effizient mit Wärme und Kälte. Heiz- und Kühldecken tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Für den Büroneubau ist das DGNB-Zertifikat in Platin sowie die Einstufung als KfW-Effizienzhaus 55 EE angestrebt.
„INK – Inspire Neukölln ist das Ergebnis einer sehr guten Zusammenarbeit mit Züblin, RKW und weiteren Partnern. Wir sind stolz, in einer herausfordernden Marktphase einen nachhaltigen Büro- und Gewerbekomplex geschaffen zu haben, der neue Maßstäbe für moderne Arbeitswelten setzt. Mit flexiblen Gewerbeflächen und hochwertigen Bürobereichen erfüllt das Gebäude die Anforderungen der fortschrittlichsten Unternehmen von heute und morgen“, sagte Christian Fuchs, Partner bei CMF Capital.