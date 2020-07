Züblin setzt Spatenstich an der Karlsruher-Direktion

Nach knapp zweimonatigen Vorbereitungsarbeiten erfolgte am vergangenen Mittwoch auf dem Züblin-Areal in Karlsruhe-Hagsfeld in kleinem Kreis der offizielle Spatenstich für die Erweiterung des bestehenden Konzernhauses. In rd. 16-monatiger Bauzeit erhält der siebengeschossige Bestandsbau aus dem Jahr 2011 an der Adresse „An der Tagweide 18“ nach den Plänen des Architekturbüros MHM Architects einen dreigeschossigen Anbau, der auf jeder Etage mit dem Neubau verbunden sein wird.

