Züblin modernisiert Arne Jacobsen Haus

Die schlüsselfertige Revitalisierung des denkmalgeschützten Arne Jacobsen Haus wird von der Strabag-Tochter Züblin umgesetzt. Die AJH GmbH hat jetzt den Auftrag erteilt. Damit ist der Startschuss für die Modernisierung des einstigen Wahrzeichen, die Zentrale der Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) gefallen. Neuer Ankermieter wird das Bezirksamt Hamburg-Nord, die ihre Flächen in 2027 beziehen wird [wir berichteten].

.

„Mit dem Arne Jacobsen Haus revitalisieren wir nicht nur ein bedeutendes Stück Baukultur, sondern schaffen zugleich Raum für die Arbeitswelt von morgen. Es macht uns sehr stolz, mit unserer Kompetenz in der Bestandssanierung einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, indem wir Ressourcen schonen, CO₂-Emissionen reduzieren und Effizienzen steigern. Projekte wie dieses zeigen, dass wir durch Modernisierung Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Zukunftsvision vereinen können“, sagt Jörg Rösler, Mitglied des Vorstandes der Strabag SE.



Martin E. Schaer, Geschäftsführer der Matrix Real Estate GmbH, ergänzt: „Genialität bewahren, Zukunft schaffen – unter diesem Leitgedanken transformieren wir seit 2019 das Arne Jacobsen Haus in ein modernes Office-Gebäude, das den Anforderungen von New Work und Nachhaltigkeit gerecht wird. Unser Ziel ist es, die gestalterische und funktionale Qualität dieses Architekturklassikers zu erhalten und gleichzeitig eine zeitgemäße Arbeitswelt zu schaffen. Wir freuen uns, mit der Ed. Züblin AG einen kompetenten Partner für die Realisierung dieser komplexen Aufgabe gefunden zu haben.“



Nach einer erfolgreichen Planungsphase im TeamConcept setzt Züblin nun den Bau im Bestand als Generalübernehmer um. Der Baustart ist bereits erfolgt. Die baulichen Maßnahmen werden unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen des Denkmalschutzes durchgeführt: Die komplette Fassade des 13-geschossigen Hochhauses wird rückgebaut und durch eine moderne, energieeffiziente Gebäudehülle denkmalgerecht ersetzt. Im Inneren erfolgt eine Schadstoffsanierung. Zudem werden kleinere Rohbauanpassungen und ein hochwertiger Ausbau auf rund 50.000 m²Bruttogrundfläche (BGF) umgesetzt. Ausgewählte Bereiche bleiben im ursprünglichen Zustand oder werden denkmalgerecht rekonstruiert.