Züblin mit weiteren Standorten in Norddeutschland

Die Züblin-Direktion Nord erweitert ihre regionale Präsenz in Niedersachsen und Schleswig-Holstein um zwei neue Standorte in Buchholz in der Nordheide und Kiel. „Mit unseren neuen Standorten können wir Schleswig-Holstein und die Metropolregion Hamburg zukünftig noch besser abdecken. Wir freuen uns über die Wachstumschancen, die die Direktion Nord dadurch erhält", so Direktionsleiter Jens Quade über die Erweiterung.

Der Standort „Süderelbe“ in Buchholz in der Nordheide wurde am 29.6.2022 mit rd. 60 Gästen, darunter Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse und die Züblin-Direktionsleiter Jens Quade und Martin Schaepe, feierlich eingeweiht. Ihre Arbeit hatte die neue Dependance, die organisatorisch zu den Züblin-Bereichen Niedersachsen und Bremen gehört, bereits Anfang des Jahres aufgenommen. Ihr Einzugsgebiet umfasst die Landkreise Stade, Harburg, Lüneburgj und Rotenburg (Wümme) und bietet als Teil der südlichen Metropolregion Hamburgs ideale Voraussetzungen für neue Aufträge in der Region. „Dieses Auftragspotenzial wollen wir nutzen und dabei nicht zuletzt interessierten Fachkräften sowohl aus Hamburg als auch aus der unmittelbaren Umgebung attraktive Beschäftigungsangebote machen“, sagt Standortleiter Markus Reens. Die neuen Büroräume bieten daher vorsorglich ausreichend Platz für weitere Mitarbeiter. Ein erster Projekterfolg lässt sich bereits verzeichnen. So befindet sich mit der Unterzeichnung einer Teamconcept-Vereinbarung bereits ein regionales Bauvorhaben in der Preconstruction-Phase.



Auch in Kiel gab es am 28.6.2022 Grund zum Feiern, die neuen Büroräume am Germaniahafen wurden offiziell eingeweiht. Sie lösen die bisherigen Räumlichkeiten in Bornhöved ab, die aufgrund der wachsenden Auftragslage zu klein geworden waren. „Wir wollen im Flächenland Schleswig-Holstein mehr Präsenz zeigen und unseren Beschäftigten einen alternativen Arbeitsstandort mit einer digitalen Vernetzung zum Standort Hamburg bieten“, so Tim Steffen, kaufmännischer Leiter des Bereichs Schlüsselfertigbau Hamburg/Schleswig-Holstein, zu den Gründen für den Standortwechsel. Zukünftig werden in Kiel Teams der Züblin-Bereiche Schlüsselfertigbau Hamburg/Schleswig-Holstein sowie Ingenieur- und Hafenbau unter einem Dach zusammenarbeiten. Auch hier sollen weitere Fachkräfte eingestellt werden. Aktuelle Projekte der Bereiche sind u. a. die Schiffsbauhalle für Thyssenkrupp Marine Systems in Kiel, das Wohnbauprojekt Schleiterrassen in Kappeln, die Sanierung des Straßentunnels unter dem Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg, Hafenbauprojekte in Lübeck-Travemünde und Neustadt sowie ein neues Labor und Hörsaalgebäude für das Zentrum für vernetzte Sensorsysteme (ZEVS) in Kiel.