Züblin legt Grundstein für Geesthachter „Elbterrassen II“

Die Züblin-Direktion Nord errichtet auf einem rund 15.000 m² großen Areal in Geesthacht bei Hamburg sieben vier- bis fünfgeschossige Baukörper mit 244 Wohnungen sowie zwei Tiefgaragenkomplexe mit 217 Stellplätzen. Das als „Elbterrassen II“ bekannte Wohnprojekt feierte am vergangenen Donnerstag im Beisein der Fraktionsvorsitzenden der Geesthachter Ratsversammlung sowie des Bürgermeisters die Grundsteinlegung. Das Projektvolumen für diesen zweiten Bauabschnitt der Elbterrassen, direkt an der Elbe gelegen, beträgt rund 57 Mio. Euro.

