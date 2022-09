Ruhr Real hat für die Züblin Umwelttechnik GmbH einen neuen Standort in NRW gefunden: Im August hat das Unternehmen 2.640 m² in Gladbeck bezogen, die sich in 1.500 m² Hallenfläche, 410 m² Bürofläche und einer Freifläche von 730 m² unterteilen. Das Objekt befindet sich auf einem gesicherten, umzäunten Gelände in

[…]