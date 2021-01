Der Züblin Campus wächst um ein weiteres Bürogebäude. Strabag Real Estate hat am Albstadtweg mit einer weiteren Projektentwicklung begonnen, deren Flächen vollständig an die konzerneigene Zentrale Technik, IT und Strabag Innovation & Digitalisation vermietet sind. Damit entsteht das vierte Haus auf dem Campus. …

Fotos: OLN für Strabag Real Estate, Entwurf MHM



[…]