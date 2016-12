Züblin baut das Regierungsterminal am BER

Die Züblin AG wird das provisorische Regierungsterminal am neuen Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld bauen. Dies hat die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg bestätigt; das zuständige Bauordnungsamt des Landkreises Dahme-Spreewald hat parallel eine entsprechende Baugenehmigung verfügt. Die Züblin AG mit Hauptsitz in Stuttgart und Tochterunternehmen im In- und Ausland gehört zur österreichischen Strabag, einem 3,4 Milliarden Euro umsatzschweren Konzern. Ob dieser Rückhalt für die Bewerbung um den Flughafen-Auftrag mit entscheidend war, einmal dahingestellt - Züblin war jedenfalls der einzige Kandidat, der den Job überhaupt machen wollte [Regierungsterminal: Keiner will es bauen ]. Weil das Ganze ein kleines Himmelfahrtskommando ist: Angesichts der eh' schon dramatischen Zeitverzögerungen, hat der Bund angekündigt, dem ausführenden Unternehmen für jeden benötigten Tag (!) jenseits der veranschlagten Bauzeit von 18 Monaten saftige Konventionalstrafen aufzuerlegen.

Züblin soll das Übergangsgebäude quasi besenrein im Sommer 2018 übergeben und darf bis dahin 70 Millionen Euro verbauen. Zeitgleich soll der neue BER ans Netz gehen, ein halbes Jahr später Tegel stillgelegt werden. Der Protokollbereich für Staatsgäste der Bundesrepublik zieht damit vom kaum repräsentativen Tegel-Terminal für fünf Jahre in ein wenigstens neues Provisorium. Erst 2022, also elf Jahre später als ursprünglich avisiert, hält Berlin dann tatsächlich ein Regierungsterminal vor, das den Namen verdient.



Der Grund für die behelfsmäßige Zwischenlösung liegt in der missratenen Planung des Hauptstadt-Airports. Von Anfang an zu klein konzipiert, benötigt der BER einen Teil des alten Schönefelder Flughafens - eben jenen, auf dem eigentlich das Regierungsterminal angedacht war - schlicht noch selbst. Solange bis das frisch getaufte Kind durch Erweiterungsbauten genügend eigenen Platz hat. Dauer: Fünf Jahre.