Zühlke zieht auf den Campus Neue Balan

Zühlke wird auf dem Campus Neue Balan eine ca. 1.500 m² große, individuell ausgebaute Loftfläche im Haus 27 beziehen. Die Mietfläche erstreckt sich über zwei Etagen und ist mit einer einzigartigen Wendeltreppe verbunden. Eigentümer der Immobilie ist Union Investment, die das Gebäude Ende 2020 für den offenen Publikumsfonds UniImmo: Deutschland für über 300 Mio. erworben hat [wir berichteten].

