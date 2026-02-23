ZREV und 4 More erwerben Onejoon-HQ in Bovenden

Zamberk Real Estate Ventures (ZREV) und 4 More Capital Partners haben in Bovenden eine vollvermietete Light-Industrial-Immobilie mit rund 10.150 m² Mietfläche erworben. Verkäufer war ein privater Investor aus der Region Göttingen. Hauptmieter ist Onejoon, das das Objekt vollständig als deutsches Headquarter nutzt. Blackolive war exklusiv für den Verkäufer beratend tätig.

Die Liegenschaft befindet sich in der Straße Auf der Mauer 1 in Bovenden und ist als funktionales Industrie- und Logistikobjekt konzipiert. Das Joint Venture aus ZREV und 4 More Capital Partners baut mit der Transaktion sein Industrieimmobilien-Portfolio weiter aus. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht veröffentlicht.



Das Objekt ist vollständig an das international tätige Anlagenbauunternehmen Onejoon vermietet, das die rund 10.150 m² umfassende Mietfläche als deutsches Headquarter nutzt. In Bovenden entwickelt das Unternehmen Hochtemperaturöfen für die industrielle Wärmebehandlung und betreibt vor Ort ein Technikum.



Die Liegenschaft in Bovenden wurde als funktionales Industrie- und Logistikobjekt konzipiert. Neben einer hochwertigen technischen Ausstattung überzeugt sie durch eine klare Flächenstruktur und flexible Nutzungsmöglichkeiten. Die Nähe zu Göttingen sowie die verkehrstechnisch gute Anbindung machen den Standort sowohl für Logistik- als auch Produktionsnutzungen attraktiv. Die Nähe zu Göttingen und die verkehrliche Anbindung bieten Voraussetzungen für Logistik- und Produktionsnutzungen.



Das Maklerunternehmen Blackolive beriet exklusiv den Verkäufer. Die Käuferseite wurde rechtlich von Willkie Farr & Gallagher LLP begleitet.