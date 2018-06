Zoom Berlin erhält WiredScore-Zertifizierung Gold

Zoom (1 / 2)

Hines gab heute bekannt, dass das Zoom als eines der ersten Gebäude in Berlin ein Zertifikat des renommierten Prüfanbieters WiredScore mit der Auszeichnung Gold erhalten hat. Damit setzt das von Hines Immobilien entwickelte Geschäftshaus in der City-West erstklassige Standards in Sachen Konnektivität und digitaler Infrastruktur. Als besondere Qualitätsmerkmale lobt WiredScore unter anderem die Diversität der Anschlüsse, die umfassende Sicherung der Leitungswege sowie den vollumfänglichen Telekommunikationsleitfaden für Mieter.

WiredScore ist ein weltweit anerkanntes Bewertungssystem für Gewerbeimmobilien, das die digitale Ausstattung von Gebäuden anhand eines umfassenden, objektiven Kriterienkatalogs beurteilt und dabei hilft, diese weiter zu optimieren. Die Zertifizierung identifiziert hervorragende Konnektivität, damit Mieter auf der Suche nach Gewerbeflächen genau das Gebäude finden, welches ihren digitalen Anforderungen entspricht. Da für Mieter die Qualität der Internetverbindung oder die Ausstattung eines Gebäudes mit IT-Infrastruktur und -Sicherheitseinrichtungen wichtige Entscheidungskriterien sind, ist die WiredScore-Zertifizierung auch für Investoren hoch relevant. Sie profitieren indirekt von einer erstklassigen Bewertung, da zertifizierte Immobilien in der Folge attraktiver sind für potentielle neue Mieter.



Die WiredScore-Zertifizierung ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Neubaus Zoom Berlin. Inmitten der City-West – als Glanzpunkt zwischen Bahnhof Zoologischer Garten und Kurfürstendamm – entsteht ein Mix aus Einzelhandels- und Büroflächen. Die Architektur mit hohem Wiedererkennungswert besticht durch eine 150 Meter lange, dreigeschossige Glasfassade. Hauptmieter des Gebäudes wird das Textilhandelsunternehmen Primark, welches fast 80 Prozent der Einzelhandelsfläche angemietet hat. Hinzu kommen zahlreiche Gastronomiekonzepte. Auch die rund 5.500m² große Bürofläche ist bereits vollständig vermietet, unter anderem an Engel & Völkers und ein Tech-Unternehmen. Die Arbeiten am Gebäude befinden sich derzeit kurz vor Fertigstellung und auch der Innenausbau durch die Mieter schreitet voran. Um die Nachhaltigkeit des Zoom Berlin zu unterstreichen, wird zudem eine Gold-Zertifizierung gemäß DGNB angestrebt.