Zoo & Co. bezieht ehemaligen Rewe in Schwerte

Die Gewerbeimmobilie in der Hagener Straße 53 in Schwerte hat einen neuen Mieter. Der Tierbedarfshandel Zoo & Co. wird nach erfolgten Herrichtungsarbeiten eine 750 m² große Filiale in dem Fachmarkt eröffnen, der zuvor von einem Rewe Getränkemarkt genutzt wurde. Brockhoff war bei der Anmietung beratend tätig. Das Objekt befindet sich in 1a-Fachmarktlage und in unmittelbarer Nachbarschaft weiterer namhafter Einzelhandelsfachmärkte. Ausreichend Parkplätze sind direkt vor dem Objekt vorhanden. Eigentümer des Objekts ist eine private Eigentümergesellschaft.

.