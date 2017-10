Zollhafen Mainz: Rheinallee in toto verkauft

Luftbild Baufeld Rheinallee I

Auch wenn es noch einiger Fantasie bedarf, sich das Areal komplett bebaut vorzustellen, Olaf Heinrich und Jakob Vowinckel, ihres Zeichens Geschäftsführer der Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG, machen aus ihrer Freude keinen Hehl: „Nachdem wir nun auch die Rheinallee I erfolgreich am Markt platziert haben, sind alle Grundstücke veräußert,“ so sie beiden gegenüber der „Allgemeinen Zeitung“. Das letzte, verbliebene Baufeld Rheinallee I, direkt an der Kunsthalle, haben sich Heureka Development aus Darmstadt und die Wiener Soravia gesichert.

Für 60 Millionen Euro wollen die beiden Partner die auf dem 6.400 m² großen Areal möglichen 17.000 m² Geschossfläche realisieren. Der Baustart ist auf Anfang 2019 taxiert, eine Fertigstellung bis 2021 wird angestrebt. Nach Auskunft der Zollhafen-Investoren CA Immo und der Mainzer Stadtwerke splittet sich die Genehmigung in eine Nutzung für Wohnungsbau und Gewerbe. Der gewerbliche Part soll für einen Hotel-Neubau ausgeschöpft werden. „Dass wir bei unserem 60 Millionen Euro umfassenden Projekt neben hochwertigen Eigentumswohnungen und Mietwohnungen auch ein Hotel entwickeln, wird die Palette der Nutzungsarten im neuen Quartier an der Rheinallee komplettieren. Wir sind davon überzeugt, dass dies eine hervorragende Abrundung des Gesamtkonzepts für das Areal darstellt,“ erklärt Robert Waidhaas, Geschäftsführender Gesellschafter der Heureka Development.



Baufeld Rheinallee V wird LBBW-Standort

Erst Ende September hatte sich die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) eines der letzten Grundstücke an der Rheinallee gesichert. Auf dem 4.400 m² großen Grundstück wird die LBBW Immobilien ab dem 1. Quartal 2018 den Bau des Rheinkontors starten, das nach Fertigstellung der neue Sitz der LBBW wird. „Die Entscheidung für den Neubau am Zollhafen ist ein klares Bekenntnis der LBBW zu ihrem Standort Mainz. Der neue Gebäudekomplex ist aus immobilienwirtschaftlicher Sicht eine effiziente, zukunftsfähige Lösung und wird unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern moderne Arbeitsplätze in unmittelbarer Citynähe bieten“, erklärt Peter Hähner, Vorstand der LBBW Rheinland-Pfalz Bank. Die LBBW zieht nach Fertigstellung des neuen Gebäudes, voraussichtlich Mitte des Jahres 2020, an den Zollhafen um und wird mit rund 70 Prozent der Büroflächen das Rheinkontor, das nach den Plänen des Frankfurter Architekturbüros msm Meyer Schmitz-Morkramer errichtet wird, langfristig als Ankermieter belegen. Bis dahin bleibt die Bank am bisherigen Standort an der Großen Bleiche 54-56.