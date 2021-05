Zollfahndung zieht in frischsanierten „Alten Flughafen Hannover“

Für 20 Mio. Euro ist der „Alte Flughafen Hannover“ als modernes und energetisch effektives Bürogebäude wieder fit gemacht worden. Der Weg dahin war laut des Investors ein durchaus steiniger; gepflastert mit zahlreichen Behördengängen, Verhandlungen und bürokratischen Hürden. Nach zwei Jahren (Um-)Bauzeit kommt jetzt aber eine rund 5.200 m² große Bürofläche auf den Markt, die mit der Zollfahndung bereits einen Mieter gefunden hat.

.

Eigentümer des Sanierungsprojekts am „Alten Flughafen 18 “ ist die m² Immobiliengruppe. „Wir wussten ja von Anfang an, dass unser Mieter, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, ganz spezifische Anforderungen an das Gebäude stellen würde.“, erläutert Geschäftsführer Samuel Marcheel. „Diese galt es umzusetzen, und zwar möglichst zeitnah. Dass uns das trotz Corona gelungen ist, ist wirklich allen beteiligten Firmen zu verdanken.“