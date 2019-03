ZO-Freiburg fast vollvermietet

Zentrum Oberwiehre

© HIH Real Estate

Der Textildiscounter KiK ist neuer Mieter im Einkaufszentrum ZO – Zentrum Oberwiehre Freiburg. Das Centermanagement der HIH Real Estate hat dort eine 665 m² umfassende Obergeschossfläche an den Textildiscounter langfristig vergeben. Nachdem im vergangenen Jahr bereits der Weiterbildungsanbieter Die SeminareMacher, der IT-Spezialist Inspiricon, die „Földischule“ für manuelle Lymphdrainage und mit dem Zentrum für Orthopädie gleich fünf Fachärzte der Orthopädie und Chirurgie in das Einkaufszentrum zogen, steht das ZO in der Schwarzwaldstraße 78b nun unmittelbar vor der Vollvermietung der Ladenflächen.

.

Mit der Neuvermietung wird der Textilschwerpunkt des ZO weiter gestärkt. „Weitere Neuansiedlungen von Einzelhändlern sind geplant“, sagt Sandra Westermann, Center Managerin des ZO. Im Erdgeschoss werden zwei Flächen zusammengelegt, um so ausreichend Platz für das Sanitätshaus Vot zu schaffen. Das Geschäft bietet Sanitätsbedarf und Rehatechnik sowie Beratungs- und Umsetzungsleistungen für barrierefreies Wohnen und Homecare an. „Die Vorbereitungen für den Umbau laufen auf Hochtouren“, sagt Westermann. „Mit der Eröffnung des Sanitätshauses und den bereits bestehenden Angeboten aus Orthopädie, Physiotherapie, einer Praxis für Augenheilkunde, einem Internisten, einer Praxis für Psychotherapie, der Földischule, dem Fitnessstudio ‚Rückgrat‘ und der Apotheke im ZO haben wir einen wichtigen Gesundheitsstandort geschaffen.“



„Neben den Neuvermietungen konnte auch der bestehende Mieterstamm gefestigt werden“, sagt Westermann. McPaper, Tchibo, Deichmann und einige Ärzte und Büros haben ihre Mietverträge im ZO unlängst verlängert. „Im Ergebnis haben zum 15-jährigen Bestehen des ZO im Oktober sämtliche Ladenflächen einen Nutzer.“