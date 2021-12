ZNS Bottrop wird Ankermieter im Bauknecht Quartier

Während die Revitalisierung des markanten ehemaligen RAG-Gebäudes am Gleiwitzer Platz auf Hochtouren läuft, füllen sich auch die Flächen des künftigen Bauknecht Quartiers. Durch die Vermittlung von Colliers unterzeichnete die Fachklinik ZNS Bottrop einen Mietvertrag über 3.500 m² und wird damit aktuell die größte Fläche in dem rund 12.000 m² großen Bürogebäude belegen.

“Wir freuen uns, einen Mieter wie die ZNS Bottrop als größten Mieter des Bauknecht Quartiers mit einem langfristigen Mietvertrag vermittelt zu haben. Diese Anmietung ist eine der größten Vermietungen in Bottrop seit vielen Jahren”, so Cem Ergüney, Head of Letting NRW bei Colliers. Die Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik plant ihren Umzug auf die größeren Flächen für das zweite Halbjahr 2022.



“Mit dem Umzug an den Gleiwitzer Platz werden wir in Zukunft an einem attraktiven Standort viele Leistungen bündeln können und so die Anforderungen der Patienten erfüllen. Wir freuen uns hier eine Haus-in-Haus Lösung mit der Unterstützung von Colliers gefunden zu haben.”, so Dr. Christian Utler, Geschäftsführer der ZNS Bottrop.



Eigentümerin der Immobilie am Gleiwitzer Platz 3 ist seit Anfang 2020 die Bauknecht Real Estate GmbH, die mit dem BKQ in Bottrop ihr erstes Projekt in NRW realisiert [wir berichteten]. Die Tochtergesellschaft der Bauknecht Immobilien Holding AG rechnet mit dem kompletten Abschluss der Bauarbeiten im Sommer 2022. Die ersten Mieter können allerdings schon im im Januar einziehen. “Wir sind stolz, die ZNS Bottrop GmbH für das Bauknecht Quartier gewonnen zu haben. Die Sanierung des Quartiers unter Leitung des Planungsateliers Boksteen läuft aktuell auf Hochtouren. Es sind nun bereits 79 Prozent der Flächen vermietet, Gespräche mit weiteren Mietinteressenten werden derzeit noch geführt“, so Garrit Bauknecht, Vorstand der Bauknecht Immobilien Holding AG.