Deutsche Hospitality wächst in der Schweiz

Mit dem Zleep Hotel Lausanne eröffnet die Deutsche Hospitality neben dem geplanten Zleep Hotel Zürich Kloten im Jahr 2023 ein weiteres Haus der Marke in der Schweiz. Das neue Hotel entsteht in einem Mixed-Use-Konzept in der Gemeinde Chavannes-près-Renens, mit 300 Studentenwohnungen, 30 weiteren Wohneinheiten, Einzelhandelsgeschäften, Büros und öffentlichen Parkplätzen. Neben der Economy-Marke ist die Deutsche Hospitality in der Alpenrepublik bereits mit dem Steigenberger Grandhotel Belvédère Davos vertreten. Darüber hinaus sind zwei IntercityHotels geplant: das IntercityHotel Zürich Airport und das IntercityHotel Geneva Airport.

„Wir freuen uns sehr auf den neuen Standort in Lausanne. Mit dem erfahrenen Schweizer Immobilienentwickler Gestiparcs Immobilier SA haben wir den richtigen Partner an unserer Seite“, so Marcus Bernhardt, CEO Deutsche Hospitality. „Mit den beiden Projekten in Lausanne und Zürich legen wir für Zleep Hotels den Grundstein für unsere Expansion in der Schweiz, schärfen das Profil von Zleep Hotels als internationale Marke und treiben das Wachstum unserer Economy-Brand in Europa weiter voran.“