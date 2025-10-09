Zweiter Standort in Deutschland
Zleep Hotel Hamburg Volkspark feiert offizielles Opening
Mit rund zwei Jahren VerspÃ¤tung feiert die Economy-Lifestyle-Marke Zleep jetzt offiziell ihre ErÃ¶ffnung. Nahe des Volksparkstadions und der Barclays Arena gelegen will das â€žZleep Hotel Hamburg Volksparkâ€œ mit dÃ¤nischem Design und attraktivem Preis-Leistungs-VerhÃ¤ltnis neue Akzente in der Hamburger Hotellerie setzen. Nach dem erfolgreichen Markteintritt in Frankfurt-Kelsterbach [wir berichteten] ist Hamburg der zweite Standort von Zleep Hotels in Deutschland.
â€žMit dem Zleep Hotel Hamburg Volkspark bringen wir unsere Economy-Lifestyle-Marke in eine der dynamischsten StÃ¤dte Europas. Mit sieben Hotels sind wir nun in allen Segmenten â€“ von Economy bis Upscale â€“ in Hamburg vertreten und unterstreichen damit unsere Position auf dem lokalen Marktâ€œ, erklÃ¤rt Dr. Stephan Hungeling, Chief Executive Officer der Steigenberger Hotels GmbH, zu der die Marke Zleep Hotels gehÃ¶rt.
Das Zleep Hotel Hamburg Volkspark bietet 204 Zimmer in funktional-dÃ¤nischem Design. Bei den Services setzt das Hotel mit digitale Guest Terminals fÃ¼r den Self-Check-in, die â€žBarceptionâ€œ als clevere Verbindung aus Rezeption und Bar auf einen hohen Grad an Digitalisierung. ErgÃ¤nzt durch einen abtrennbaren Meetingbereich sowie Self-Service-SchlieÃŸfÃ¤cher fÃ¼r GepÃ¤ck.
Der Neubau wurde ursprÃ¼nglich von einem JV von Soravia und Kiskan Kaufmann Architekten in 2020 mit Fertigstellung in 2022 angekÃ¼ndigt [wir berichteten], aufgrund der Herausforderungen am Markt, geriet das Projekt und die ErÃ¶ffnung aber in Verzug. Das HotelgebÃ¤ude am Farnhornstieg 8-10 wird nach dem Goldstandard der Deutschen Gesellschaft fÃ¼r Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert und zeichnet sich durch seine markante Container-Architektur aus, entworfen vom Hamburger BÃ¼ro Kiskan Kaufmann Architekten.
GÃ¤sten stehen ein hoteleigener Parkplatz sowie FahrradstellplÃ¤tze zur VerfÃ¼gung. In zehn Gehminuten erreichen sie die S-Bahn-Station Eidelstedt mit Anbindung an die Hamburger Innenstadt. Die Autobahn A7 liegt drei Autominuten vom Hotel entfernt.