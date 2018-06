Zinsland holt sich Henning Frank von Dahler & Company

Der Online-Immobilienfinanzierer Zinsland verstärkt sein Managementteam mit Henning Frank, dem bisherigen Geschäftsführer des Franchisesystems von Dahler & Company und formuliert ehrgeizige Ziele: Das Unternehmen will die bisher eingeworbene Gesamtsumme von über 36 Mio. Euro in den nächsten sechs Monaten um 30 Prozent steigern. Neue Produkte und Services sollen hierzu beitragen.

.

Am 1. Juni ist Henning Frank zum Team der Hamburger Plattform um Carl-Friedrich v. Stechow hinzugekommen. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen insbesondere die Bereiche Strategische Unternehmensentwicklung, Sales & Marketing, IT und Personal. Bevor Frank Ende 2015 bei der Dahler & Company Franchise GmbH & Co. KG als Geschäftsführer startete, war er zwei Jahre als Country Manager D/A/CH der Viagogo AG tätig. Frank, der über einen MBA an der Insead in Singapur verfügt, komplettiert die Geschäftsführung von Zinsland, die bisher aus Gründer und Gesellschafter v. Stechow sowie Michael v. Gruenewaldt, der seit Juni 2017 den Bereich Finanzen, Legal & Produktentwicklung leitet, bestand.



Erst im Frühjahr hatte sich der Online-Immobilienfinanzierer mit Clemens Barthel, Vertrieb, und Till Luschert, Leiter Marketing, personell verstärkt. Bis heute haben die Hamburger 46 Immobilienprojekte erfolgreich finanzieren können und dafür mehr als 36 Mio. Euro von Anlegern eingesammelt. Der starke Wachstumskurs soll fortgesetzt werden: Bis Ende des Jahres will das Unternehmen die bisher eingeworbene Summe um 30 Prozent steigern. Dazu tragen auch erste regulierte Produkte des Weißen Kapitalmarkts bei, deren Umsetzung maßgeblich durch v. Gruenewaldt vorangetrieben wurde.