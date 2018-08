Zinsland finanziert Wohn- und Gewerbekomplex mit 10.700 m² BGF in Düsseldorf

Visualisierung der Heyestraße 12-17

In weniger als sechs Stunden hat Zinsland eine Million Euro für den Bau eines Wohn- und Gewerbekomplexes in Düsseldorf einsammeln können. In der Heyestraße 12-17 im Stadtteil Gerresheim, vis-à-vis des beliebten Glasmacherviertels, wird ein Gebäudeensemble mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt 10.698 m² entwickelt. Es besteht aus einem Gewerberiegel, drei Reihenhäusern und zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 73 Wohneinheiten sowie Tiefgaragen- und Außenstellplätzen.

Etwa 5.000 m² beträgt der Anteil der Gewerbeflächen auf denen Einzelhandel, Fitness, Büro, Kita und ein Hotel der Novum-Gruppe mit 127 Zimmern vorgesehen sind. Die Gesamtinvestitionskosten des Projekts belaufen sich auf über 30 Millionen Euro. Die Anleger erhalten eine jährliche Verzinsung von 6,5 Prozent bei einer Laufzeit von maximal 30 Monaten.



Das Gebäudeensemble ist Bestandteil einer Quartiersentwicklung mit einer Gesamtfläche von 300.000 m² mit rund 1.400 Wohnungen und 68.000 m² Grün- und Freifläche. Der Projektentwickler ist die 1878 gegründete Tecklenburg GmbH. Das Projekt Heyestraße ist bereits das neunte Bauvorhaben, das der Bauunternehmer über Zinsland mitfinanziert. Vier der gemeinsamen Projekte wurden schon fristgerecht an die Anleger zurückgezahlt.



Im November 2018 soll mit dem Bau des Ensembles begonnen werden, die Fertigstellung ist für März 2020 vorgesehen. Schon jetzt ist das Wohnquartier an einen Endinvestor verkauft.