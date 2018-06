Zinsland finanziert Mehrfamilienhäuser in Frankfurt am Main

Grimoldweg 13-15

Zinsland hat sein 47. Projekt innerhalb weniger Tage gefundet. Über 300 Anleger investierten 550.000 Euro in den Grimoldweg 13-15, zwei Mehrfamilienhäuser mit 19 Wohneinheiten im westlich gelegenen Stadtteil Sindlingen von Frankfurt am Main. Die Objekte aus den 1980er Jahren mit 2-4-Zimmer-Wohnungen werden vom Emittenten, der Taunus Projekt GmbH, in Wohnungseigentum aufgeteilt und die einzelnen Wohnungen anschließend an Kapitalanleger und Eigennutzer veräußert. Noch vermietete Einheiten werden zunächst den Bestandmietern zum Kauf angeboten. Die Objekte verfügen über 15 oberirdische Pkw-Stellplätze sowie 3 Doppelgaragen, die ebenfalls zum Verkauf stehen. Die jährliche Verzinsung für die Anleger beträgt 6 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Es ist bereits die zweite Zusammenarbeit zwischen dem Projektentwickler Taunus Projekt und Zinsland.

