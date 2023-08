Ein Käufer aus Erfurt hat in der Rießnerstraße in Weimar ein Zinshaus erworben. Das historische Zinshaus mit einer Gesamtmietfläche von 172 m², welches in drei Eigentumswohnungen aufgeteilt ist, befindet sich auf einem Grundstück von etwa 282 m². Die Bruttoanfangsrendite beträgt circa 4,5 % pro Jahr. Der Verkauf des Zinshauses wurde

[…]