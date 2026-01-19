Zinsbaustein verlagert Neugeschäft zu Wiwin

Die Investmentplattform Zinsbaustein.de stellt wie geplant ihr Geschäft ein: Das Neugeschäft wird ab 2026 vollständig zu Wiwin verlagert. Nach Kooperation und organisatorischem Zusammenschluss im Mai 2025 beginnt damit die dritte Phase der Integration. In diesem Zuge hat die Zinsbaustein GmbH auch bereits die 2023 erworbene ECSP-Lizenz und die Zulassung als Vermittler nach 34c/34f GewO an die zuständigen Verwaltungen zurück gegeben.

.

Beide Plattformen kommen zusammen auf mehr als 250 finanzierte Projekte mit einem Gesamtvolumen von über 360 Mio. Euro und rund 83.000 Einzelinvestitionen privater Anleger. Zu den Gründungsgesellschaftern zählen unter anderem Matthias Willenbacher sowie die Dr. Peters Group und die Sontowski & Partner Group. In den vergangenen Monaten wurden bereits mehrere Projekte aus dem Gesellschafterkreis gemeinsam finanziert, darunter Quartiers- und Wohnentwicklungen in Nürnberg, Wiesbaden und am Rhein.



Wiwin will sich mit diesen Schritten als zentrale Plattform für Immobilien-, Erneuerbare-Energien- und Startup-Investments positionieren. Zinsbaustein bringt insbesondere seine langjährige Immobilienexpertise sowie regulatorische Erfahrung aus rund zehn Jahren Plattformbetrieb ein. Ziel ist eine integrierte Investmentumgebung über mehrere Assetklassen hinweg.



Für Bestandsanleger von Zinsbaustein ändert sich nichts: Die Plattform bleibt für die Verwaltung bestehender Investments geöffnet. Neue Anlagechancen stehen jedoch ausschließlich auf Wiwin zur Verfügung. Anleger sollen so Kontinuität bei laufenden Beteiligungen mit einem erweiterten und diversifizierten Angebot kombinieren können.