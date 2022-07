Zinsbaustein startet drei neue Immobilienprojekte

Zinsbaustein bietet ab sofort die Möglichkeit, in die Finanzierung des Projektes „Wohnen an der Altstadt Dachau“ zu investieren. Das Bauvorhaben im begehrten nördlichen Münchner Umland umfasst die Bestandsrenovierung eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses sowie einen angrenzenden Neubau mit Kita-Nutzung im Erdgeschoss.

.

An der Erstellung können sich Privatanleger in Form eines Teilkreditforderungskaufs beteiligen (Kreditsumme: 2,3 Mio. Euro). Die Vermögensanlage hat eine geplante Laufzeit von 24 Monaten und eine endfällige Verzinsung von 5,25 Prozent pro Jahr. Darüber hinaus sammelt Zinsbaustein.de aktuell via exklusiver Club Deals für die Finanzierung zweier weiterer Immobilienbauprojekte insgesamt 3,45 Millionen Euro.



Privatanleger können sich über Zinsbaustein an einem Crowdinvesting für die Bestandsrenovierung eines Wohn- und Geschäftshauses (Bj. 1996) inklusive angrenzendem Neubau im oberbayerischen Dachau beteiligen. Bis Ende 2023 soll die in unmittelbarer Nähe der Dachauer Altstadt gelegene Immobilie, die aktuell als Gewerbe-, Praxis-, Kita- und Wohnhaus genutzt wird, nach der Renovierung zwölf Mietwohnungen sowie drei Gewerbeeinheiten umfassen.



Die aktuell noch im Gebäude untergebrachte Kindertagesstätte zieht nach Fertigstellung aus dem Bestandsobjekt in das Neubauvorhaben, welches in Holzbauweise und KfW-55-Standard entsteht. Hier werden neben der Kita im Erdgeschoss zudem weitere 18 Mietwohnungen realisiert. Zwei Tiefgaragen mit insgesamt 38 PKW-Stellplätzen sollen außerdem den wertvollen öffentlichen Raum vom ruhenden Verkehr entlasten. Insgesamt entsteht durch das Renovierungs- und Neubauvorhaben eine Immobilie mit 30 vermietbaren Wohn- sowie vier Gewerbeeinheiten, verteilt auf rund 3.550 m². Der Projektstatus des Bauvorhabens ist bereits weit fortgeschritten. Die Bauarbeiten beginnen in Kürze.



Anleger können sich mit Beträgen ab 500 Euro bis maximal 25.000 Euro an der Gesamtkreditsumme von 2,3 Millionen Euro beteiligen. Die Geldanlage hat eine Laufzeit von 24 Monaten mit einer Rückzahlungsoption nach 12 Monaten und einem endfälligen Zinssatz von 5,25 Prozent pro Jahr.



„Wir sind sehr zufrieden, dass wir in der Partnerschaft mit der Trinity Estates Holding GmbH als Gesellschafterin des Bauherrn und Kreditnehmers von ‘Wohnen an der Altstadt Dachau’ einen idealen Match gefunden haben", erklärt Volker Wohlfarth, Geschäftsführender Gesellschafter von Zinsbaustein.



Die Plattform sammelt für weitere Finanzierungen (Modernisierung und Renovierung eines Wohnprojektes sowie einen Hotelneubau) außerdem 3,45 Millionen Euro Mezzanine-Kapital über insgesamt vier exklusiv angebotene Club Deals ein. An diesen Fundings können sich jeweils nur eine begrenzte Anzahl von Anlegern ab 50.000 Euro beteiligen.