Zinsbaustein bringt neues Studentenwohnprojekt in München an den Start

Das Crowdinvesting-Portal Zinsbaustein legt in München-Trudering sein nächstes ECSP-lizenziertes Immobilienprojekt auf: „Linn25“ – ein Mehrfamilienhaus mit 18 Apartments, die ausschließlich an Studierende vermietet werden dürfen. Anleger können ab 500 Euro einsteigen und erhalten 9 % Zinsen pro Jahr bei endfälliger Auszahlung.

.

Mit „Linn25“ startet Zinsbaustein ein neues Crowdinvesting-Projekt im Münchner Stadtteil Trudering. Geplant ist der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit insgesamt 18 Wohnungen, die laut Vorgabe ausschließlich studentisch genutzt werden dürfen. Das Vorhaben wird von der BRE 19 GmbH umgesetzt, einem Entwickler mit Schwerpunkt auf Ankauf, Modernisierung und Verkauf von Wohnimmobilien.



Für Anleger bietet das Projekt eine Verzinsung von 9 % p. a. bei endfälliger Auszahlung und einer Laufzeit bis zum 31. Januar 2028. Der Einstieg ist ab 500 Euro möglich, insgesamt sollen bis zu 800.000 Euro über die Plattform eingesammelt werden.



„Studentisches Wohnen bleibt in München ein knappes Gut“, sagt Markus Kreuter, Managing Director von Zinsbaustein. „Linn25 adressiert diese Nachfrage und bietet Anlegern zugleich ein klar strukturiertes und renditestarkes Investment.“