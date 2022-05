Zima Unterberger kauft Industrieareal vor den Toren Innsbrucks

Der Projektentwickler Zima Unterberger Immobilien GmbH hat ein circa 31.000 m² großes Industrieareal in der westlich von Innsbruck gelegenen Tiroler Gemeinde Kematen erworben. Bei der Liegenschaft handelt es sich um das ehemalige Schwarzkopf-Areal in der Bahnhofstraße 47, das zuletzt von Tunap Cosmetics genutzt wurde.

.

Nach dem Verkauf von Tunap Cosmetics an eine niederländische Beteiligungsgesellschaft wurde der

Betrieb Ende 2021 eingestellt. Nun wurde die Liegenschaft, die sich im Eigentum einer Tochtergesellschaft von Tunap befand, veräußert. JLL vermittelte die Transaktion exklusiv für den Verkäufer. Auf dem Gelände befinden sich mehrere Gebäude mit insgesamt rund 17.000 m² Nutzfläche. Die Objekte wurden seit 1981 in mehreren Bauphasen bis 1994 errichtet. Bei der Fertigstellung 1981 befand sich an diesem Standort das modernste Hochregallager Österreichs, welches heute noch steht.



Als neuer Eigentümer wird die Zima Unterberger den Gebäudebestand für zwei bis drei Jahre flexibel vermieten und das Areal in dieser Zeit gemeinsam mit der Gemeinde Kematen zu einem gemischt genutzten Quartier entwickeln. „Es gibt einen ganzen Strauß voller Ideen für das Gelände. Von einer Halbleiterproduktion über Wasserstoff bis hin zu hochtechnologischen Dienstleistungs- und

Produktionsbetrieben“, skizziert Zima-Geschäftsführer Alexander Wolf die Entwicklungsmöglichkeiten.



„Die Tiroler Bevölkerung wächst und dazu braucht es auch Arbeitsplätze„, kommentiert Josef Gruber, Geschäftsführer von Unterberger. „Unser erklärtes Ziel, mit dem Verkauf des Industrieareals in Kematen einen bestmöglichen Beitrag in der regionalen Entwicklung vorzunehmen, ist gelungen“, so Oliver Graetsch, Geschäftsführer von Tunap.



Der Bürgermeister der Gemeinde Kematen, Klaus Gritsch, hebt einen weiteren positiven Aspekt hervor. „Uns freut besonders, dass durch den Kauf von Zima Unterberger die Seveso-Einschränkungen fallen.“ Die Seveso-Richtlinie regelt die Beherrschung von Gefahren schwerer Unfälle durch gefährliche Stoffe.

Die Gemeinde wird parallel zur Entwicklung des Tunap-Areals in die Verkehrsinfrastruktur investieren.

In unmittelbarer Nähe ist eine Bushaltestelle für den öffentlichen Verkehr vorgesehen, und der

angrenzende Bahnhof soll in den kommenden Jahren zeitgemäß ausgebaut werden.