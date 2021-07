Die Zima Wien GmbH konnte den straßenbegleitenden Bauteil des Neubauprojekts „Kirschblüte“ im 22. Wiener Gemeindebezirk erfolgreich fertigstellen und an die Auris Immo Solutions GmbH übergeben. Damit wurde ein weiteres Projekt des „Nachhaltigen Immobilienfonds Österreich“ in der prosperierenden Donaustadt abgeschlossen. Der nach klimaaktiv Silber Standard zertifizierte Neubau in der Donaufelder Straße…

Fotos: ZIMA Holding AG



[…]