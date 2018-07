Dieter Weiß wechselt von Accumulata zur ZIMA München

Dieter Weiß

©

Anfang Juli hat der 52 jährige Diplom-Kaufmann Dieter Weiß die Geschäftsführung der ZIMA Immobilienentwicklung GmbH übernommen. Der erfahrene Immobilienprofi war zuletzt kaufmännischer Vorstand und Geschäftsführer der Accumulata Immobilien Gruppe, wo er für Akquisition und Umsetzung von Grundstücks- und Projektentwicklungen von Gewerbe- und Wohnbauprojekten verantwortlich war.

.

Die ZIMA Immobilienentwicklung GmbH ist seit 2012 im Großraum München aktiv und ist aktuell mit Wohnbauprojekten in Freising und dem Münchener Innenstadtprojekt „Das Goethe“ aktiv. In den letzten Tagen startete außerdem auch der Verkauf eines weiteren Großprojektes, das „Römertor“ in Gersthofen bei Augsburg. Hier errichtet der Projektentwickler bis Ende 2021 ein neues Wohnquartier. Weitere Projekte und Areale sind bereits in Haar bei München erworben [Zima kündigt Neubauprojekt „Park Living Haar“ an]. „Insgesamt eine tolle Entwicklung, die ZIMA in München die letzten sechs Jahre vollzogen hat“, so Dieter Weiß, designierter Geschäftsführer, „und ich freue mich außerordentlich, diesen erfolgreichen Weg weiter auszubauen und zukünftig weiteren besonderen Wohnraum in dieser Region zu schaffen.“



Erst Ende Juni hatte der Projektentwickler im Rahmen seines Jahresabschlusses mitgeteilt, insgesamt rtnd 3.600 Wohneinheiten in Umsetzung und Planung und das Geschäftsjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen zu haben. Die Projekte und Verkäufe mündeten in einer Jahresgesamtleistung in Höhe von rund 182 Mio. Euro. Durch die Fortführung einer sorgsamen Expansions- und Wachstumsstrategie konnte die Jahresgesamtleistung laut des Unternehmens seit 2012 um rund 15 Prozent pro Jahr gesteigert werden. Der Fokus liegt nach wie vor auf Baulandmobilisierung, um die stets starke Nachfrage nach attraktivem Wohnraum zu bedienen. Die aktuelle Projektplanung der Unternehmensgruppe umfasst rund 3.600 Wohneinheiten, wovon rund 850 bereits in Bau sind. Das entspricht einem Gesamtprojektvolumen von rund 1,25 Mrd. Euro. Davon entfallen aber unterm Strich nur 630 auf Deutschland (München). Die restliche Projektpipeline verteilt sich auf Wien (1.000), Tirol (700), Vorarlberg (540), Südtirol (500) sowie die Ostschweiz (230).